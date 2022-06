Beyoncé, confermato il nuovo album: “Renaissance” fuori il 29 luglio

Arriva dalle più note piattaforme per la musica digitale come Tidel, Spotify ed Apple Music, la conferma di un nuovo album in arrivo per la pop star statunitense Beyoncé. Il progetto si chiamerà Renaissance e sarà disponibile in streaming e formato fisico dal 29 luglio

È tra le star più amate, icona della musica pop e R&B mondiale, Beyoncé sta per tornare con un album nuovo di zecca, dal titolo emblematico, Renaissance (in italiano Rinascimento). Fuori il 29 luglio su tutte le piattaforme per lo streaming digitale e in formato fisico. Il nuovo album di Lady Knowles sarà per l’artista e per tutti gli ascoltatori, il simbolo di una nuova era della fiorente carriera professionale iniziata nel 1997.

RENAISSANCE È IL NUOVO ALBUM DI BEYONCÉ IN ARRIVO IL 29 LUGLIO

A ben sei anni dal suo ultimo successo discografico di Lemonade, alla release nell’aprile del 2016, Beyoncé si prepara nuovamente a incantare gli ascoltatori di tutto il mondo con la sua incredibile voce, grazie a un nuovo album in arrivo. La notizia è stata confermata nelle ultime ore anche da importanti piattaforme per lo streaming musicale come Tidal e Spotify, con alcuni post condivisi su Twitter e altri social network. La nuova raccolta di Lady Knowles si chiamerà Renaissance e sarà disponibile all’ascolto in digitale e formato fisico da venerdì 29 luglio, già anticipata da una cover completamente a sfondo nero in cui appare la scritta “act i RENAISSANCE”, fedele al commento della cantante e musicista statunitense che ha ammesso: “Sento che sta per emergere un rinascimento e io ne voglio fare parte”.

RENAISSANCE: PER BEYONCÉ NON SOLO UN DISCO, MA UN PROGETTO PIÙ AMPIO

Nelle ultime ore di mercoledì 15 giugno, poco dopo il lancio dell’indiscrezione di un nuovo disco in arrivo per Beyoncé, lo stesso Renaissance è apparso nel formato di un elegante cofanetto CD nero, anche nello shop ufficiale della cantante, dissolvendo le supposizioni dei fan circa la possibilità di un nuovo singolo in arrivo, e aprendo così la strada alla pubblicazione di un vero e proprio album che secondo le prime indiscrezioni avrà una tracklist di ben 16 inediti (fonte: Apple Music). Dopotutto, come lascia intendere la frase slogan con cui Renaissance verrà presentato in tutto il mondo dal 29 luglio, ovvero “act i RENAISSANCE”, si presume che Beyoncé possa diventare la stessa protagonista di un progetto e di una “Renaissance era” ben più ampia e al momento ancora tutta da scoprire.