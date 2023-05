Anteprima del cortometraggio “Il dito e la luna” con Katia Ricciarelli

Nelle sere scorse si è svolta l’anteprima del cortometraggio Il dito e la luna presso la sala consigliare del comune di Porto Tolla. Un evento a porte chiuse, rivolto esclusivamente al cast artistico e tecnico impegnato nel film, agli sponsor e alle istituzioni che hanno sostenuto e patrocinato il progetto.

Oltre alla sceneggiatrice e regista Rossella Bergo e la precedente vice sindaco Silvana Mantovani, erano presenti in sala Katia Ricciarelli protagonista del corto, Samuele Spada coprotagonista, le modelle curvy Barbara Braghin e Elisabetta Parenti e altre figurazioni. Per il cast tecnico era presente il montatore Giampaolo Manara e l’autore della colonna sonora Silvano Pozzato.

Il film, prodotto e distribuito da la Clownessa Film APS, ha ricevuto il sostegno e il Patrocinio del comune Porto Tolle e di Fondazione Rovigo Cultura, e il Patrocinio di Ente Parco Delta del Po.

Katia Ricciarelli dopo aver visto il cortometraggio: “Sono rimasta veramente colpita, toccata, mi ha molto emozionata e commossa, ho passato mezz’ora con il cuore gonfio e mi ha lasciato piena di sentimenti. Il corto tocca un tema molto sentito ed attuale: tutto si può superare con tanto amore ed intelligenza, com’è poi il profondo messaggio che passa attraverso il cortometraggio. Complimenti a Rossella che è riuscita a far arrivare tutto questo. È stato bello e mi ha dato molta gioia rivedere anche i miei luoghi d’origine che porto sempre nel cuore, il meraviglioso panorama del Delta del Po che fa da cornice al film e dona un’atmosfera magica.”

La precedente vice sindaco Silvana Mantovani: “Sono molto contenta che il corto sia stato girato nel nostro territorio che finalmente sarà ricordato per cose belle, di cultura e non solo per cose tristi come l’alluvione. Siamo orgogliosi di avere nel nostro comune persone come Rossella Bergo perché ha saputo portare alla luce cose che politica e altre persone non vogliono far emergere, che sono i diritti civili, tutto fatto in un contesto meraviglioso quale il Delta del Po che nel corto è reso con delle immagini strepitose. Sono fiera che il comune abbia sostenuto e patrocinato questo importante lavoro.”

La regista Rossella Bergo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al progetto e tutti i presenti in sala.