“Isola dei Famosi”, Corinne Clery sviene in diretta per la paura

Sull’Isola dei Famosi prosegue l’avventura dei naufraghi. In studio Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, fanno il punto della situazione mentre dall’Honduras Alvin tiene a bada Chicas e Hombres. Preoccupazione per Corinne Clery, che sviene dalla paura per il timore di dover toccare i serpenti. Fiore Argento si ritira, al televoto Helena, Fabio dei Jalisse e Pamela.

E’ stata una settimana dura per i naufraghi, tra infortuni, abbandoni e una terribile tempesta. Al televoto Fiore, Helena, Mazzoli, Noise e Gian Maria. Anche i due naufraghi sull’Isola di Sant’Elena Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni si sfideranno in un televoto flash per poter rientrare in gioco.

Tutti contro Helena La tempesta ha messo alle strette Chicas e Hombres. Helena viene accusata dalle donne di essere maleducata. Anche Pamela e Alessandra, solitamente serafiche, hanno perso la pazienza con lei soprattutto per il suo atteggiamento aggressivo nei confronti di Corinne. Perfino Cristina si è allontana da lei perché la reputa poco trasparente: “Mi diceva di fare l’amica perché funziona nel reality. Ho voluto darle una possibilità questa settimana, ma ho visto che non è servito”. Anche tra gli Hombres è arrivata la resa dei conti tra Paolo Noise e Andrea Lo Cicero, difensori del fuoco durante la notte.

Gian Maria lascia la Palapa Gian Maria Il pubblico ha deciso che è Gian Maria il naufrago a rischio, che salpa per l’isola di Sant’Elena. Prima di andarsene dà il suo bacio di Giuda a Marco Mazzoli, che vale come un punto in nomination. Per Fiore è stata una settimana complessa, per essere stata messa a rischio dalle compagne nella catena di salvataggio, per la fame e per l’infortunio che non le permette di fare nulla. “Il dolore al piede è insopportabile, non posso entrare in acqua e nemmeno deambulare”, spiega Fiore.

La telefonata di Asia Argento: “Non mollare” A sorpresa in diretta arriva la telefonata di Asia Argento: “Devi resistere sorella. Non è per la fame o per il mignolo che te ne devi andare. Non devi mollare: la gente ti ama, non puoi abbandonare un sogno che hai scelto tu. Il peggio è passato”. La naufraga, però, non è d’accordo e spiega le sue ragioni e di come la sua quotidianità sia difficile.

Mazzoli-Noise e la lite inaspettata Hombres e Chicas si sfidano in un percorso a ostacoli, che termina con la composizione di un puzzle. Gli uomini si aggiudicano per pochissimo la vittoria e si godono caffè e dolcetti davanti alla squadra perdente. Sull’Isola Paolo e Marco sono entrati da fratelli, ma la noia li ha portati a scontrarsi. Noise vuole ritagliarsi uno spazio per sé e questo non è piaciuto all’amico. “Ci tengo a sottolineare che è mio fratello, gli voglio un bene dell’anima”, confessa Marco.

Corinne Clery sviene in diretta Sull’Isola i naufraghi non sono soli. Insetti, ragni, serpenti, granchi sono sempre tra di loro e lo Spirito dell’Isola li mette di fronte alle proprie fobie. Corinne non se la sente e, ancora prima di sapere qual è la prova, sviene tra le braccia di Alvin. Ilary le permette quindi di sedersi con i compagni, chiamando al suo posto Helena. Devono mettere la mano in una teca piena d’insetti per cercare tre chiavi e aprire il forziere con la parmigiana, da condividere con altri tre persone: Corinne, Cristina e Marco.

Marco Mazzoli leader Per la prova leader i naufraghi devono dimostrare di avere forza ed equilibrio. E’ Marco Mazzoli ad aggiudicarsi la collana. Intanto sull’isola di Sant’Elena l’idillio tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo è durato poco. Durante la notte la showgirl si è mangiata una scatoletta ed è scoppiata la bufera. Inoltre quando la Caldonazzo è stata male, lui non se n’è interessato. Per loro in arrivo un televoto flash che potrà far rientrare uno di loro in gioco.

Il dolore di Corinne Corinne Clery ha un grande dolore: non avere più un rapporto con il figlio, anche se ha ripreso a parlare con i nipoti. In studio per lei c’è la sua grande amica Barbara Bouchet: “Ti voglio bene, sei grande. Vai avanti così”. Intanto i naufraghi scoprono chi l’esule che rientra in gioco con loro: si tratta di Nathaly Caldonazzo. Christopher ritorna a Sant’Elena, nell’attesa del nuovo compagno Gian Maria. Su Playa Palapa Cristina è stata scelta dallo Spirito dell’Isola per una prova di forza. Legata a un elastico deve raccogliere dei serpentelli sotterrati nella sabbia, per conquistare una doccia calda per i suoi compagni.

Il segreto di Simone In studio Simone Antolini, al fianco di Alessandro Cecchi Paone, parla di Melissa. “E’ ufficialmente mia figlia. L’ho avuta a 17 anni, dalla mia precedente relazione, ha quasi cinque anni”, racconta con le lacrime agli occhi. Il suo compagno elogia le sue capacità genitoriali e lancia un appello per i diritti dei genitori omosessuali.

Fiore si ritira, tre al televoto Dopo qualche tentennamento, Fiore si ritira dal reality per il dolore al piedi. Il gruppo nomina Helena per il suo carattere aggressivo, il leader Mazzoli manda al televoto Pamela per “strategia” e Fabio dei Jalisse.