Ecco come le coppie di Amici 22 hanno celebrato San Valentino

Anche ad “Amici 22” si festeggia San Valentino in grande stile. Tre coppie hanno celebrato la festa degli innamorati in modo speciale, grazie alle romantiche sorprese organizzate dai loro rispettivi compagni. Megan, Isobel e Federica sono state infatti invitate a una cena a lume di candela dai loro fidanzati Gianmarco, Cricca e Piccolo G.

La serata è stata organizzata con cura e dettagli: i ragazzi hanno allestito una tavolata romantica con cuoricini, palloncini e candeline e hanno cosparso petali di rose lungo tutto il corridoio per guidare le loro dolci metà verso la sala dell’amore. Nel frattempo, le ragazze si sono preparate con trucco, parrucco e abiti adatti all’occasione. Appena arrivate, i loro cavalieri le hanno accolte con mazzi di fiori, sorrisi, baci e galanterie.

Il menu della cena è stato personalizzato per ogni coppia, con antipasti serviti sotto eleganti cloche e portate dedicate ai loro gusti. Dopo la cena, i ragazzi hanno preparato una romantica serenata per le loro innamorate, cantando e suonando una canzone scritta apposta per loro. La serata si è conclusa con un bel lento, da ballare guancia a guancia sussurrandosi dolci parole d’amore.

Anche in casetta gli allievi hanno respirato aria d’amore grazie alla dolce dedica di Wax, lo sponsor, che ha inviato una buonissima red velvet ai ragazzi accompagnata da un messaggio che invitava a celebrare l’amore con dolcezza. I ballerini e i cantanti hanno assaporato il dolce regalo armati di forchettine e piattini a forma di cuore.

Infine, i ragazzi hanno raccontato le loro storie d’amore, con Aaron che ha svelato il regalo più romantico che ha fatto a San Valentino: “L’anno scorso io e la mia ragazza non sapevamo cosa regalarci così siamo entrati in un negozio di animali e ci siamo scambiati un criceto”. Gianmarco, invece, ha dichiarato di essere una persona semplice e di preferire una cena romantica, e ha lanciato uno sguardo complice alla sua Megan.