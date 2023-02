Aperti i casting per la nuova edizione di “Temptation Island 2023”. Ci sarà ancora Filippo Bisciglia?

(Federica Zito) “Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it“

Con questo invito nello spot pubblicitario di Mediaset, si ha la conferma che tornerà la prossima estate dopo un anno di fermo “Temptation Island”, il reality dei sentimenti più famosi d’Italia prodotto da Maria De Filippi. Ciò che ancora non è ufficiale però è la presenza dell’ormai storico conduttore Filippo Bisciglia che ha condotto il reality per 7 anni.

“Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”, aveva dichiarato l’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023.

Il programma va in onda sui canali Mediaset da più di 7 anni e ogni anno sono sempre di più gli spettatori che si appassionano alle coppie partecipanti, coppie che all’interno del programma si mettono in gioco cercando conferme e qualche volta anche nuovi amori.

