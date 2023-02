È morta Raquel Welch

L’attrice Raquel Welch, celebre icona del cinema americano e internazionale e sex symbol per eccellenza, è morta all’età di 82 anni dopo una breve malattia.

La notizia è stata riportata dal sito statunitense Tmz, che cita fonti vicine alla famiglia dell’interprete. Nel corso della sua carriera, la Welch ha conquistato il successo grazie ai suoi ruoli in film come “Viaggio allucinante” e “Un milione di anni fa”, entrambi del 1966, in cui ha saputo distinguersi per la sua presenza e il suo look minimalista. Proprio grazie al costume da bagno in pelle di daino indossato in quest’ultimo film, l’attrice è stata incoronata sex symbol, diventando un’icona per le generazioni degli anni ’60.

Raquel Welch, il cui vero nome era Jo Raquel Tejada, è nata il 5 settembre 1940 a Chicago da un ingegnere aeronautico boliviano e una britannica. Durante l’adolescenza, la Welch ha partecipato e vinto diversi concorsi di bellezza a San Diego, in California. Oltre alla carriera cinematografica, l’attrice ha lavorato anche come modella per riviste di biancheria intima e costumi da bagno. Dopo aver divorziato dal primo marito nel 1964, nello stesso anno ha debuttato sul grande schermo con un piccolo ruolo in “Madame P… e le sue ragazze”, ma è stato grazie al film “Un milione di anni fa” che la Welch è diventata una star. Il manifesto del film con l’immagine dell’attrice in bikini in pelle è diventato un’icona cult degli anni ’60. La Welch ha vinto un Golden Globe nel 1974 per la sua interpretazione in “I tre Moschettieri” di Richard Lester e ha ricevuto una nomination nel 1987 per la serie tv “Quando morire”.