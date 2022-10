Elon Musk lancia Burnt Hair, un profumo che sa di capelli bruciati

Verrà spedito solo nel 2023 ma Burnt Hair, il profumo di Elon Musk, è già sold-out e sono iniziati i reselling a oltre 1000 dollari

Elon Musk ha abituato il pubblico alle sue boutade, che spesso sono delle provocazioni ma talvolta vogliono solamente sottolineare alcune bassezze e debolezze dell’animo umano. Chi altri avrebbe potuto commercializzare un profumo dal nome di “Burnt Hair”, ossia capelli bruciati? Per qualcuno si tratta solamente di una mera provocazione da parte del patron di Tesla, che ora su Twitter si descrive come “venditore di profumi”. Potrebbe essere anche solo un gioco da parte del miliardario, uno scherzo come altri da parte di chi può permettersi di spendere migliaia di dollari per portare un prodotto goliardico sul mercato. Per altro, con successo, visto che le prenotazioni già sono schizzate alle stelle e nonostante Elon Musk abbia annunciato l’arrivo del profumo sul mercato non prima di alcuni mesi, pare nel primo trimestre del 2023.

COS’È BURNT HAIR

“L’essenza del desiderio ripugnante”, così si legge nella descrizione del profumo di Elon Musk. Difficile non pensare a una provocazione goliardica da parte del fondatore di Tesla, anche perché non sarebbe la prima, come ben ricorda chi lo segue da tempo e solo due anni fa si è imbattuto nella tequila a marchio Tesla. Ma nonostante quelle di Musk siano ovviamente e palesemente delle provocazioni, perché non si può definire diversamente un profumo che viene descritto come “essenza del desiderio ripugnante”, le prevendite sono già schizzate alle stelle. Ed è stato lo stesso Elon Musk a rivelarlo su Twitter, canale scelto per la promozione del profumo. Pare che da martedì, quando è stato inserito online il link all’acquisto, siano state vendute 10mila bottiglie di Burnt Hair. E considerando che Elon Musk ha messo in vendita il suo profumo al prezzo di 100 dollari, i calcoli sono presto fatti: al patron di Tesla sarebbero entrati in tasca già 1 milione di dollari, al lordo di tutte le spese.

LE VENDITE PARALLELE DI BURNT HAIR

Ma così come accade sempre quando sul mercato arrivano oggetti strampalati, che per altro sono anche in edizione limitata e, quindi, soggetti a essere ricercati dai collezionisti, online si trovano già le vendite parallele. Benché chi l’ha comprato potrà averlo fisicamente in mano solo tra alcuni mesi, su eBay sono già partite le vendite secondarie. E basta fare un giro sui siti di aste come eBay per trovare oltre venti venditori che già hanno iniziato il reselling di Burnt Hair a prezzi superiori ai mille dollari. Prezzi folli se si considera il valore reale del prodotto ma che in tanti pare siano disposti a versare per avere tra le mani un prodotto che si preannuncia di breve durata sul mercato.