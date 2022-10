Mattel omaggia Tina Turner, arriva la Barbie “regina del rock “

La star da Grammy si è detta onorata. La bambola fa parte delle Barbie Signature Music Series ed è stata pensata per celebrare i 40 anni dell’iconico brano “What’s Love Go To Do With It “

LA MINI TINA

Minigonna nera, calze velate, tacchi alti, giubbino Jeans e capelli da leonessa, il marchio di fabbrica dell’artista: la riproduzione è praticamente perfetta. Barbie Tina ricorda moltissimo la Turner del 1984, quando attraversando il ponte di Brooklyn si faceva domande sull’amore, cantando nel video clip “What’s Love Go To do With It”. La hit dal successo incredibile è stata in vetta alle classifiche di mezzo mondo, brano da tre Grammy Award, titolo poi del film biopic dedicato alla vita di Anna Mae Bullock, questo il nome all’anagrafe della cantante.

TINA TURNER, IERI E OGGI

Dopo aver conosciuto il successo con l’ex marito Ike Turner, Tina ha sbancato, diventando una delle artiste più vendute di tutti i tempi. La BMG ha comprato il suo catalogo e i diritti d’immagini. Tina classe 1939, vive da tempo in Svizzera, dove si è sposata nel 2013 e insieme al marito Erwin Bach, ha acquistato una proprietà da 76 milioni di dollari sul lago di Zurigo. Immaginiamo quindi che non avrà problemi a trovare un posticino in salotto o su uno scaffale della cucina, dove mettere in bella mostra la nuova bambola, che ovviamente è molto rock e simply the best…