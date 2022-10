Jamie Lee Curtis sulla Walk of Fame ritrova Arnold Schwarzenegger 28 anni dopo “True Lies”

I due attori protagonisti del film di James Cameron si sono ritrovati e qualcuno parla già di un sequel

Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger di nuovo insieme dopo 28 anni. L’occasione per la reunion dei due protagonista di “True Lies“, il film di James Cameron uscito nel 1994, è stata la cerimonia in cui l’attrice ha apposto le sue impronte sulla celebre Walk of Fame di Hollywood. La Curtis è al cinema ora con “Halloween Ends”, l’ultimo capitolo della celebre saga horror che l’ha resa famosa, ma dopo l’incontro dell’altro giorno qualcuno già parla di un sequel di “True Lies” che la vedrebbe di nuovo insieme a Schwarzenegger.

Vedere Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger insieme e scambiarsi baci e abbracci per i fotografi, è stato un colpo al cuore per molti fan del film. Non è la prima volta che i due si ritrovano a dire il vero, già nel 2019 avevano festeggiato i 25 anni della pellicola tutta azione e divertimento di Cameron. Ma questa volta è apparse diversa e anche per questo qualcuno spera che non finisca qui. Anche perché la Curtis ha alimentato queste speranze con un’intervista a “ET”. “Arnold non avrebbe potuto essere più dolce – ha spiegato lei -. Sono andata da lui e gli ho detto, ‘Amico, perché non facciamo un altro film?'”.



Nell’attesa di un “True Lies 2” (che potrebbe anche non vedere mai la luce) i fan della Curtis possono ammirarla in “Halloween Ends“, ultimo (?) capitolo della saga inaugurata nel 1978 da John Carpenter e che ha dato il via alla leggenda horror di Mike Meyers trasformando la Curtis in una “scream queen“. Si tratta del tredicesimo titolo della saga complessivamente intesa, e il terzo ed ultimo della trilogia iniziata nel 2018, composta a da “Halloween” e “Halloween Kills”.