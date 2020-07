Ascolti Tv 14 luglio 2020, vince la Hunziker con il freno a mano tirato

Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020. Su Canale 5 All Together NowLa Supersfida vince una fiacca prima serata estiva con l’11,4% di share. Su Rai1 The Resident si ferma al 10%. Su Rai3 #Cartabianca con il 7,7% supera nettamente In Onda su La7 (3,5%). Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna porta a casa un bel 7%. Nella sfida tra le serie poliziesche americane Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 registra il 4,9% ma non supera Italia 1 che con Chicago P.D. fa il 6,5%. Su Tv8 La tata dei Desideri 2,7%, sul Nove The Rock 2,2%. Su Rai4 Max Payne 2,5%. Su Sky Sport Serie A Atalanta-Brescia va vicino al 2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 18,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,8%. Su Rai2 Tg2 Post 5% con 1.007.000 spettatori. Su Rete4 Stasera Italia 1.060.000 (5,7%) nella prima parte e 1.309.000 (6,5%) nella seconda, su La7 In Onda 867.000 (4,4%). Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rai3 La Dedica 4,2% e Un Posto al Sole 6,1%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5% di share e sul Nove Little Big Italy 1,4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,1%. Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 15,9%. Al mattino bene Rai3 con Agorà Estate al 7% e Mi Manda RaiTre Estate al 5,2%.





Leggo.it