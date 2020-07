Hugh Jackman festeggia i vent’anni di X-Men e Wolverine sui social

Lʼattore ha condiviso su Instagram una simpatica clip del set

Hugh Jackman ha festeggiato i 20 anni del suo alter ego Wolverine, a cui ha detto addio nel 2017 con l’ultimo capitolo “Logan”. L’attore su Instagram ha condiviso un simpatico dietro le quinte dal set, in cui lo si vede combattere con un action figure. “X-Men“, il primo film della saga diretto da Bryan Singer, uscì il 14 luglio del 2000 e da allora la squadra di mutanti ha appassionato intere generazioni di spettatori.

A margine del video Jackman ha anche ricordato la sua corsa contro il tempo per trasformarsi nel muscoloso mutante: “Ecco com’è andata. Lo studio mi chiese se avessi potuto essere in forma per interpretare Wolverine in tre settimane… Pensai che stessi promettendo troppo, ma chi non lo avrebbe fatto al mio posto? Buon anniversario all’universo degli X-Men”.

Il ricordo di Magneto – Ma Jackman non è stato l’unico ad aver celebrato la ricorrenza. Anche Ian McKellen, volto dell’iconico Magneto, ha pubblicato su Twitter una foto del 2000 in cui telefona da una cabina telefonica con il cartellone pubblicitario del film ben in vista sullo sfondo: “Vent’anni fa oggi. All’epoca c’era ancora un telefono pubblico funzionante all’incrocio tra Santa Monica Blvd e La Brea“.

Il bacio segreto di Tempesta – Halle Berry, alias Tempesta, ha invece pubblicato il romantico bacio tra il suo personaggio e Wolverine, in una scena tagliata del film. “Ecco una delle mie scene preferite. A dire il vero ero eccitata del fatto che Tempesta avesse ottenuto finalmente qualcosina…”





