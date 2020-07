Orlando Bloom lancia un appello per ritrovare il cane Mighty: «Ho il cuore spezzato»

L’attore e futuro papà ha postato una foto di Mighty, adottato nel 2017, pregando chiunque lo trovasse a mettersi in contatto con lui. Il cane si è perso a Montecito, California

Ore di forte preoccupazione per Orlando Bloom e Katy Perry. La coppia composta dall’attore inglese e dalla cantante californiana, in dirittura d’arrivo con la sua prima gravidanza, ha lanciato mercoledì via Instagram un SOS: «Mighty si è perso a Montecito, California», ha scritto Bloom sul proprio account, postando una serie di foto del cane per renderlo perfettamente riconoscibile a chiunque lo dovesse incontrare.

«Ha un microchip e sul suo collare trovate un numero di telefono. Se lo portate dal veterinario, in canile o alla stazione di polizia più vicina sarete ricontattati da me per una ricompensa», prosegue l’appello di Bloom. Il quale aggiunge (comprensibilmente): «vi prego, scrivetemi solo per info reali. Ho già il cuore spezzato, quindi per favore non aggiungete al danno la beffa».

D’altronde di Orlando Bloom si sa che ha un debole per gli animali, tanto che anni fa su un set a Shanghai aveva salvato un cucciolo dalla strada, portandolo personalmente in un ricovero per animali. Quanto a Mighty, al suo fianco dal 2017, pare che abbia aiutato l’attore britannico a superare una fase molto difficile della sua vita, diventando un inseparabile compagno di avventure.

Dita incrociatissime, sperando possa tornare presto a casa dai suoi amati padroni.



Marzia Nicolini, Vanityfair.it