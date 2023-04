Vasco Rossi, “Bollicine” compie 40 anni: le hit storiche e la consacrazione

Il 14 aprile 1983 Vasco Rossi pubblicava “Bollicine”, il suo sesto album in studio. Ironico, divertito e divertente, della durata complessiva di 33 minuti e 33 secondi esatti, ha venduto allora oltre 1 milione di copie diventando il disco più venduto dell’anno (restando in classifica per 35 settimane) e portando per la prima volta il rock italiano nelle hit parade nazionali, monopolizzate dal pop e dalla musica leggera. Un album che ha consacrato il Blasco a icona.

Le canzoni L’album si fece portavoce di un rock inedito, provocatorio e ribelle, con 8 canzoni che colpirono sfacciatamente l’ordine sociale degli anni Ottanta: dai fasti dell’industria pubblicitaria con “Bollicine” (brano con cui trionfò al Festivalbar 1983), all’onnipotenza della religione con “Portatemi Dio”, al moralismo sessuale di “Mi piaci perché”, al perbenismo con l’irriverente “Deviazioni”, senza dimenticare l’aspetto romantico con “Una canzone per te” (con il contributo alla chitarra acustica di Dodi Battaglia) e quello nostalgico di “Ultimo domicilio conosciuto”. Nell’album è presente anche “Vita spericolata”, singolo con cui Vasco Rossi tornò sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 1983.

Vita spericolata “Vita spericolata” è una delle canzoni più celebri dell’immenso repertorio di Vasco Rossi. Una rivendicazione esistenziale e vero e proprio manifesto della nascente ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile. Quarant’anni dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo, sul suo account Instagram il Blasco ha raccontato come andarono le cose in quel lontano festival: “Ravera, il patron del festival di Sanremo che mi aveva invitato l’anno prima, mi aveva detto ‘vieni puoi fare tutto quello che ti pare’ e io scrissi la canzone apposta per andare a fare il matto (Vado al massimo, ndr), mi invitò a tornare. Io gli dissi ‘sono venuto l’anno scorso, ho fatto il matto per provocare, per farmi notare. Non è che posso tornare e rifare il matto se no va a finire che vado a lavorare in un circo’”. Vasco prosegue: “Non avevo proprio intenzione di andarci e lui mi diceva ‘devi venire per riconoscenza’ e io dicevo ‘non lo so’. Poi è successo un fatto importante a settembre venne fuori il testo di Vita spericolata su una musica di Tullio (Ferro, ndr.) che mi piaceva moltissimo e su cui lavoravo da mesi. Poi è arrivata la vita e mi è venuto in mente tutto come la volevo… spericolata, maleducata, alla faccia di tutti… andate tutti a farvi benedire”. La canzone arrivò poi penultima in gara.

Speciale riedizione Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, celebra i primi 40 anni di 2Bollicine” con l’uscita di una speciale edizione rimasterizzata del disco di culto che contiene, oltre alla title track, brani rimasti impressi nella storia della musica italiana. Disponibile in pre-order dal 14 aprile, “Bollicine 40° Rplay Special Edition” (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music) uscirà in digitale e 3 rinnovati formati fisici (cd, vinile e box in edizione limitata numerata) in autunno.