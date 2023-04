Il cantante country Brad Paisley suona davanti al monastero dorato di San Michele a Kiev

Era in città con una delegazione di senatori statunitensi per dare sostegno all’Ucraina. In piazza ha anche cantato una canzone insieme ai politici, prima di incontrare il presidente Zelensky.

Brad Paisley, cantante, cantautore e chitarrista americano di musica country, ha cantato a Kiev proprio di fronte al monastero di San Michele martedì 11 aprile nel tardo pomeriggio. Brad è arrivato a Kiev insieme a una delegazione di senatori statunitensi per dare sostegno all’Ucraina. In piazza Paisley ha anche cantato una canzone insieme ai senatori. La delegazione ha incontrato il presidente Zelensky durante la visita.