Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo per Louis Vuitton uomo. Debutto a giugno

L’artista americano prende il posto di Virgil Abloh, scomparso nel novembre 2021 a causa di un tumore. Arrivato al successo negli anni ’90 come parte dei The Neptunes, alla carriera nella musica ha poi affiancato quella nella moda, collaborando con il marchio giapponese Nigo, con Adidas e fondando le sue etichette di streetwear Billionaire Boys Club e Ice Cream, ispirate allo skateboarding.

Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Il cantante e produttore musicale prende così il posto di Virgil Abloh, scomparso nel novembre del 2021 a causa di un tumore. La prima collezione di Williams verrà presentata il prossimo giugno, come sempre alla settimana della moda di Parigi. L’annuncio, arrivato sul profilo Twitter del brand, mette fine a mesi di speculazioni e voci sul possibile successore di Abloh, che era stato il primo afroamericano chiamato a dirigere una casa di moda europea. Williams era legato ad Abloh da una lunga amicizia: dopo la sua morte ne parlò come di “un genio creativo gentile e generoso”. Il Ceo del brand francese, Pietro Beccari, si dice “lieto” di dare il benvenuto al direttore creativo “nella sua nuova casa: la sua visione creativa oltre la moda guiderà senza dubbio Louis Vuitton verso un capitolo nuovo molto eccitante”.

PHARRELL WILLIAMS, DALLA MUSICA AL CINEMA E ALLA MODA

Williams, 49 anni, nato a Virginia Beach, sale al successo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, come membro del duo The Neptunes, insieme a Chad Hugo, con cui negli anni produrrà alcuni dei brani di più grande successo nel nuovo millennio, per artisti come Jay-Z, Britney Spears, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Kanye West, Madonna, Beyoncé e Gwen Stefani. All’attività di produttore affianca poi quella da cantante, sia solista che in gruppo, insieme agli N.E.R.D. Candidato due volte all’Oscar – nel 2014 per la canzone Happy, colonna sonora di Cattivissimo Me, e nel 2017 per aver prodotto il film Hidden Figures – ha vinto 13 Grammy Awards. Il suo è un nome già ben conosciuto anche nella moda: ha collaborato con il giapponese Nigo, oggi direttore creativo di Kenzo, e con Adidas, oltre a essere cofondatore delle linee di moda Billionaire Boys Club e Ice Cream Footwear, , ispirate allo skateboarding. Nel 2020 ha lanciato la sua linea di skincare, Humanrace.