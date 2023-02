Film stasera in TV da non perdere mercoledì 15 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 15 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Johnny Depp nella storia vera di Jimmy Bulger, uno dei criminali più ricercati d’America.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

American Beauty, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kevin Spacey e Annette Bening in un cult di Sam Mendes. Un 40enne dalla vita insoddisfacente si invaghisce della compagna di scuola della figlia.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colin Firth in una spy story ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Tutto può cambiare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Mark Ruffalo e Keira Knightley in una commedia romantica sul mondo della musica.

I delitti del BarLume, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Adele e l’enigma del Faraone, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Crimes of the future, ore 21:15 su Sky Cinema Due

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un film in cui un performer che può sviluppare nuovi organi interni si esibisce per il pubblico.

Crimes of the future, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un film in cui un performer che può sviluppare nuovi organi interni si esibisce per il pubblico.

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film delle sorelle Wachowski con protagonisti Channing Tatum, Mila Kunis ed Eddie Redmayne.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

The Twilight Saga: Eclipse, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Robert Pattinson e Kristen Stewart nel terzo capitolo della saga di Twilight.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

We were soldiers – Fino all’ultimo uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mel Gibson in un film ambientato nella guerra del Vietnam.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il prezzo dell’arte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Riccardo Scamarcio, Olga Kurylenko e Lambert Wilson in un thriller. Una fuga di notizie sconvolge 9 traduttori al lavoro su un romanzo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Pooh – Un attimo ancora, ore 21:25 su Rai 1

Docufilm sulla storia della famosissima band italiana.

Mare Fuori 3, ore 21:20 su Rai 2

Terza stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egito nella seconda stagione del family drama.

La fredda luce del giorno, ore 21:20 su Italia 1

Bruce Willis ed Henry Cavill in un film d’azione. Un affarista di Wall Street deve salvare i genitori al centro di un gioco di spie.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Non Stop, ore 21:25 su Nove

Liam Neeson e Juliane Moore in un action. I passeggeri di un aeroplano vengono minacciati, un uomo deve salvare la situazione.