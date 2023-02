Sui social sta girando la foto romantica di Elodie con Andrea Iannone

Dopo Sanremo, Elodie si è ritrovata tra le braccia del fidanzato Andrea Iannone, condividendo una foto romantica dei due insieme. La cantante ha espresso la sua felicità per la sua vita sentimentale e ha elogiato il pilota per la sua pulizia, bontà e rispetto.

Con il suo ex Marracash, la loro relazione complessa l’ha segnata e la rottura l’ha costretta a metabolizzare. Tuttavia, Andrea Iannone le ha ridato il sorriso e l’ha supportata a Sanremo, dove Elodie indossava un mini abito di pelle firmato The Attico, mettendo in risalto la sua silhouette.