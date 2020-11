Fedez e Chiara Ferragni, l’amore per la bimba che verrà: «Aspettando te»

Il rapper ha seguito Chiara Ferragni nell’ecografia di rito, riprendendo con il proprio cellulare ogni momento dell’appuntamento. «Bambolina, siamo innamorati di te», ha scritto l’influencer, mentre il futuro papà bis catturava ogni immagine della figlia che verrà

Un’altra ecografia, un’altra storia. Fedez, che ha accompagnato Chiara Ferragni nei controlli che scandiscono ogni gravidanza, ha voluto riprendere via Instagram il visino virtuale della propria bambina. «Guarda, com’è bella», ha detto il rapper, pronto a diventare padre la seconda volta, «Accenna un mezzo sorriso», ha continuato poi, indugiando sull’immagine in 3D dello schermo medico. La piccola, la cui nascita dovrebbe aversi a marzo prossimo, è stata ripresa con le mani vicino al viso e la bocca atteggiata in una smorfia buffa. Fedez l’ha chiamata «sorriso», e Chiara



Ferragni ha taciuto, trattenendo le lacrime che, alla prima ecografia, le sono scorse in viso.

«Aspettando te», ha poi scritto online Fedez, pubblicando una foto in bianco e nero della sua mano appoggiata al pancione dell’influencer, mentre un medico di spalle esegue l’ecografia. «Bambolina, siamo innamorati di te», ha rilanciato l’influencer.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it