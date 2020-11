Lory Del Santo, l’annuncio da Barbara D’Urso: «Vi dirò chi è il padre di mio figlio Loren»

«Lory Del Santo svelerà il nome del padre del figlio Loren». Ad annunciarlo è Barbara D’Urso durante le consuete anticipazioni di ‘Live’ a ‘Pomeriggio 5’. Loren era il figlio minore di Lory Del Santo e da anni viveva negli Stati Uniti. Classe 1999, si è tolto la vita a causa di una grave malattia. Il ragazzo è nato da una notte d’amore con un uomo di cui lei non ha mai voluto svelare l’identità. Molto probabilmente si tratta di una persona conosciuta, dal momento che lei non ha mai voluto citarlo.

Secondo quanto ha dichiarato la conduttrice in diretta questo pomeriggio lo scopo di Lory Del Santo è quello di lanciare un appello al padre del ragazzo per ricordarlo insieme. La showgirl ha avuto altri due figli nella sua vita: Conor, nato dall’amore con Eric Clapton e morto tragicamente all’età di 4 anni, e Devin, frutto della relazione con il manager Silvio Sardi.

Ad annunciare la morte del figlio era stata la stessa Lory Del Santo in un’intervista a Verissimo. «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Loren aveva solo 19 anni.

Ilmattino.it