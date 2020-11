Matilde Brandi è in crisi con Marco Costantini, padre delle sue gemelle: tutta colpa del Grande Fratello Vip…

La showgirl qualche mese fa si era lasciata andare a parole sibilline. Ora, terminata l’avventura nella casa, ammette tutto. Anche se a denti stretti…

Matilde Brandi e Marco Costantini sono in crisi. Dopo ben 17 anni di amore, e due figlie gemelle, la showgirl ha ammesso a denti stretti che il loro rapporto è al capolinea. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip…

QUELLE PAROLE SIBILLINE – Matilde Brandi aveva già lanciato



Messaggi sibillini alla vigilia del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Fu tranchant quando le chiesero come andavo le cose tra lei e il compagno Marco Costantini (perché già allora i gossip giravano insistenti…): “Vorrei che la mia vita privata restasse tale”, disse con un pizzico di reticenza. Ma ora, dopo l’eliminazione dal reality di canale 5, è la stessa Matilde Brandi ad ammettere tutto. Anche se a denti stretti…

DIFFICOLTÀ DA UN ANNO – Matilde Brandi ammette a Nuovo che le cose non vanno con Marco Costantini. E che non vanno da circa un anno: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no”. Il fatto è che lui non ha gradito la partecipazione della showgirl al GfVip. E la conferma è data anche dal fatto che è praticamente l’unico marito (o compagno o fidanzato) a non aver fatto alcuna apparizione in tutti questi mesi di dirette tv…

LE FIGLIE SOFIA E AURORA – Ma Matilde Brandi non si ferma qui. A conferma di quello che non va con il suo uomo, mette già le mani avanti su una possibile (forse probabile, a questo punto) separazione definitiva: “Le mie figlie resteranno con me”. Matilde Brandi e Marco Costantini, infatti, hanno due figlie gemelle, Sofia e Aurora, nate nel 2006. La coppia non si è mai sposata. Quindi, legalmente, non sarebbe una separazione… Sarebbe solo una grande crisi. Forse irrecuperabile.





