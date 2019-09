Rai3, domani inizierà un nuovo ciclo per “Grazie dei fiori”

Settembre: si torna al tran tran quotidiano con il motivo di una canzone che sembra non volerti lasciare. Cosa sono i tormentoni? Gli Inglesi li chiamano “earworm”, letteralmente “bachi delle orecchie” proprio per la loro capacità di entrare e di fissarsi nel cervello. Pino Strabioli e Gino Castaldo, nella prima puntata di “Grazie dei fiori”, in onda su Rai3 domani alle 20.30, ripercorrono la storia di questi successi musicali dalle capacità pervasive. Da canzoni come Abbronzatissima e Guarda come dondolo di Edoardo Vianello che raccontano l’Italia ottimista degli anni ’60 che scopre le vacanze di massa, ai successi di un’estate fa di Thegiornalisti, Loredana Bertè e Boomdabash. Passando naturalmente per tormentoni di portata internazionale come la Macarena e Despacito. Ospite di Pino Strabioli sarà Johnson Righeira, autore di canzoni che hanno tormentato le vacanze di milioni di Italiani, da Vamos a la playa a L’estate sta finendo.