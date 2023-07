‘Beavis and Butt-Head’: J-Ax e Shade doppiatori nella nuova stagione

Da luglio, torna Mike Judge’s Beavis and Butt-Head su Paramount+ con J-Ax e Shade che doppieranno i due mitici protagonisti. La coppia di adolescenti targati anni ’90 sarà quindi caratterizzata dalle ugole del rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, e del cantante e rapper Shade. E sul finale della serie tornerà per l’occasione un altro iconico personaggio dei Nineties: Daria, che sarà doppiata dalla cantante Federica Carta.

Sarà un ritorno davvero trionfale quello di Beavis and Butt-Head, lo show dei due teenager a cui “piacciono le cose cool e che non amano le cose che fanno schifo”. Questa seconda stagione della serie, arrivata negli Stati Uniti lo scorso 20 aprile, è molto attesa dai nostalgici di quell’ultima era dell’analogico, tra videocassette, MTV e musica non ancora fluida ma su supporti fisici, tra CD e le musicassette che stavano però tramontando definitivamente.



CREATI DALLO SCRITTORE, PRODUTTORE E REGISTA MIKE JUDGE

I personaggi di Beavis e Butt-Head sono stati creati dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge. La prima volta che hanno fatto la propria comparsa è stata nel cortometraggio di Judge del 1992 intitolato Frog Baseball, trasmesso sulla “Liquid Television” di MTV. Fin da subito, il successo è stato tale da far sì che MTV commissionasse a Mike Judge un’intera serie su quei due personaggi. Fu così che Beavis and Butt-Head andò in onda per sette stagioni, dall’8 marzo 1993 al 28 novembre 1997.

LA RIPRESA DELLA SERIE NEL 2011 CON UN’OTTAVA STAGIONE

La serie animata di Beavis and Butt-Head è stata poi ripresa nel 2011, con un’ottava stagione che è andata in onda ancora una volta su MTV. Fin dal suo primissimo atto, questo show ha ricevuto il plauso della critica per via del suo giudizio satirico e critico sulla società. Nel corso degli anni, tanti Vip del piccolo schermo nostrano hanno doppiato in italiano i due ragazzi nati dalla penna di Mike Judge: da I soliti idioti fino a Elio e Faso di Elio e le Storie Tese. Prima di loro, Paolo Rossi, Luigi Rosa, Neri Marcorè si sono susseguiti nel prestare la voce a Beavis e a Butt-Head.

SU PARAMOUNT+ SONO ARRIVATI ANCHE I 200 EPISODI RIMASTERIZZATI DELLE SERIE CLASSICHE E DEI FILM

Nella library di Paramount+, oltre a questa serie che sarà disponibile da domani, sono arrivati anche i duecento episodi rimasterizzati delle serie classiche. Ci sono anche i film animati Beavis and Butt-Head alla conquista dell’universo, doppiato per l’Italia dagli stand up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e Beavis and Butt-Head alla conquista dell’America.