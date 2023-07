Deadpool 3, Blake Lively fa visita a Ryan Reynolds sul set

L’intensa giornata di riprese di Ryan Reynolds sul set di Deadpool 3, mercoledì 12 luglio, è stata piacevolmente interrotta dalla visita della moglie Blake Lively. La coppia, che ha da poco accolto il quarto figlio insieme, si è ricongiunta infatti sul set di Norfolk, in Inghilterra, insieme alle due figlie maggiori. I dolci scatti, oltre che a immortalare Ryan Reynolds mentre accoglie la moglie sul set con un bacio, ritraggono anche il Wolverine di Hugh Jackman, con indosso il costume giallo, mentre gioca con le figlie di Ryan Reynolds e Blake Lively.

LA DOLCE VISITA SUL SET

L’attore canadese Ryan Reynolds, naturalizzato statunitense, ha potuto assaporare il sapore di casa durante le riprese dell’ultimo film di Deadpool, in Inghilterra, grazie alla visita della moglie Blake Lively e delle due figlie maggiori. Ryan Reynolds, che è anche produttore esecutivo della pellicola, ha infatti prima accolto con un dolce bacio la famiglia e poi si è intrattenuto a chiacchierare con la moglie, con cui a settembre festeggerà l’undicesimo anniversario di matrimonio. L’attore, chiaramente in modalità papà, ha preso in braccio una delle bambine con ancora il costume di scena addosso. Insieme a lui, anche il collega e amico di vecchia data Hugh Jackman, con ancora indosso la tuta gialla di Wolverine, si è fermato a salutare l’attrice 35enne Blake Lively e le due bambine. Le riprese Deadpool 3, il film diretto da Shawn Levy, sono infatti attualmente in corso: si tratta del terzo capitolo della saga su Deadpool, il supereroe più scorretto e anticonvenzionale di sempre.

DA POCO GENITORI DEL QUARTO FIGLIO

La star di Deadpool e la ex Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl hanno da poco dato il benvenuto al quartogenito. Nel corso di questi 10 anni di matrimonio Blake Lively e Ryan Reynolds hanno già avuto tre figli: James di 8 anni, Inez di 6 e Betty di 3, mentre per quanto riguarda il quartogenito al momento non è stato svelato né il sesso né tantomeno il nome del bambino.

DEADPOOL 3: QUELLO CHE SAPPIAMO FINORA

Deadpool 3, diretto da Shawn Levy, è il terzo capitolo della saga su Deadpool, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Della trama del film non si hanno ancora dettagli, ma sappiamo che a vestire i panni dell’antieroe dal costume rosso e nero sarà ancora una volta Ryan Reynolds mentre, stando ad alcune indiscrezioni della sinossi, Deadpool e Wolverine dovrebbero appartenere a due universi differenti e probabilmente non si conosceranno. La sceneggiatura del film è stata affidata alle sorelle Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin. Il film fa parte del Marvel Cinematic Universe e sarà vietato ai minori.