La stanza delle meraviglie, tutto ciò che c’è da sapere sul film di Liza Azuelos

Un’avventura intensa e imprevedibile che emozionerà il pubblico di casa nostra. La stanza delle meraviglie, il nuovo film di Liza Azuelos, è disponibile in Italia dal 13 luglio, distribuito da Notorius Pictures. Ecco i dettagli della trama, gli interpreti del cast e le curiosità sulla pellicola che ha per protagonista una straordinaria Alexandra Lamy.

LA STORIA DAL BESTSELLER DI SANDREL

Lisa Azuelos è una delle voci autoriali europee più apprezzate quando si parla di storie femminili e di genitorialità sul grande schermo. Non c’è da stupirsi che La stanza delle meraviglie, pellicola da lei diretta e scritta a sei mani da Juliette Sales, Julien Sandrel, Fabien Suarez, abbia ottenuto l’attenzione del pubblico fin dalla pubblicazione del trailer, diffuso anche in italiano lo scorso giugno.

La storia, adattamento per il cinema dei fatti narrati nel bestseller di Julien Sandrel del 2018 The Book of Wonders (titolo di cui non esiste ancora una versione in lingua italiana), è il racconto di una madre coraggio determinata a riportare alla vita suo figlio in coma da mesi a seguito di un grave incidente.

Sconfortata da mesi di degenza privi di miglioramenti, la donna decide di darsi nuovi obiettivi puntando a risvegliare il figlio con i racconti delle sue avventure. L’autore degli itinerari è proprio il ragazzo che aveva affidato tutti i suoi sogni da bambino a un diario illustrato

L’AVVENTURA FANTASTICA DI ALEXANDRA LAMY

Alexandra Lamy, già interprete di Due fidanzati per Juliette (2017) e Lucky Luke (2009), è qui alle prese col ruolo della protagonista, Thelma, forse uno dei più intensi della sua carriera.

L’attrice cinquantunenne, ex moglie di Jean Dujardin, infila lo zaino e parte all’inseguimento delle fantasie di suo figlio che la porteranno a sfidare le autorità e la condurranno in un viaggio tra i continenti, dal Portogallo al Giappone per soddisfare ciò che il ragazzo aveva inserito nella sua lista di “cose da fare prima della fine del mondo”.



Accanto a Lamy, nel cast, ci sono anche Olga Kurylenko, Muriel Robin, Xavier Lacaille e Maria Fernanda Candido, tutti impegnati a dare voce ad una storia che si muove su più registri, principalmente drammatica, nella quale non mancano momenti spettacolari e spunti divertenti.

In quanto film europeo, La stanza delle meraviglie è nell’elenco dei film che aderiscono all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura per la stagione estiva 2023 che mira a portare in sala il pubblico con biglietti venduti ad un prezzo speciale. L’iniziativa si estende ai film italiani e quelli europei in sala dal 16 giugno al 16 settembre e si estende ad oltre tre mila schermi in tutto il Paese.