In prima visione “I Miserabili” su Rai 4 il 15 marzo

Martedì 15 marzo una grande prima visione su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre): alle 21.20 andrà in onda il film che nel 2019 ha conquistato il Festival di Cannes ed ha rappresentato la Francia agli Oscar 2020, “I Miserabili”. Prendendo in prestito il titolo dal capolavoro letterario di Victor Hugo, citato con una frase nella didascalia finale, I Miserabili è l’esordio nel lungometraggio dell’attore e regista francese Ladj Ly che ha origine da un suo omonimo cortometraggio del 2017.



Montfermeil, periferia di Parigi, luglio 2018. Nel giorno in cui tutta Parigi celebra in strada la vittoria francese ai Mondiali, il poliziotto Stéphane, appena trasferito alla Brigata anti-crimine della Capitale, si unisce alla squadra del razzista Chris e dell’africano Gwada. Mentre i tre poliziotti pattugliano la banlieue, la tensione tra le comunità africane, arabe e gitane per la gestione del territorio si arroventa. Il furto di un cucciolo di leone da un circo sarà il pretesto perfetto per innescare una vera e propria faida tra gruppi che sfocerà in una caccia all’uomo all’ultimo sangue in cui sarà inevitabilmente coinvolta anche la pattuglia di Ruiz.



Ispirato alle rivolte che hanno infiammato le strade di Parigi nel 2005, I Miserabili è uno spaccato realistico al fianco di una pattuglia che opera nella banlieue parigina, tra azione, violenza e un tocco di surreale ironia. A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana incontrerà il maestro dell’animazione Mamoru Hosoda, regista di classici moderni del cinema d’animazione come Mirai e Wolf Children che racconterà la sua ultima opera, il film Belle, una fiaba ambientata ai tempi dei social network.



Wonderland si soffermerà anche sul capolavoro di Francis Ford Coppola Il Padrino, del quale è in uscita un sontuoso cofanetto 4k che celebra il cinquantesimo anniversario del film. La rubrica Sound Invaders racconterà in che modo i grandi successi musicali pop vengono ricontestualizzati al cinema con quell’effetto spiazzante che dona un particolare fascino ai film.