I Rolling Stones tornano in Europa per i 60 anni di carriera: il 21 giugno a Milano

Il “Sixty Tour” di Jagger e soci toccherà l’Italia in un’unica data delle 14 previste nel Vecchio Continente

I Rolling Stones hanno annunciato il loro ritorno in Europa con il nuovo tour intitolato “Sixty” per festeggiare quest’estate il 60esimo anniversario di carriera in 14 live show negli stadi di 10 Paesi europei.

L’unica data italiana in programma sarà il 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano. A cinque anni dall’ultima performance nel nostro Paese, per il Lucca Summer Festival, a 16 dalla loro ultima apparizione milanese. Sarà la loro quinta volta nel capoluogo lombardo, che raggiunge così Roma nella classifica delle città italiane che hanno ospitato dal vivo più volte Jagger e soci.