Uomini e Donne, doccia fredda per Gemma Galgani: neanche Franco la vuole!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma riceve un due di picche da Franco.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani cerca di capire se Franco è disposto a concederle una possibilità, ma viene scaricata senza tante cerimonie. Mentre Alessandro e Vincenza si dicono addio per sempre, Lucia finisce nel mirino di Tina Cipollari.

Uomini e Donne: Franco non vuole Gemma

Dopo aver fatto un massaggio in studio a Franco, Gemma Galgani prova a capire se il cavaliere può nutrire un interesse per lei anche dal punto di vista sentimentale. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, i due protagonisti del Trono Over sono al centro dello studio e Gemma è certa che Franco si attratto da lei per un certo verso, nonostante il cavaliere ribadisca sinceramente di non avere interesse. “Per me non è così, da ieri sembrava che tu fossi cambiato nei miei confronti. Ci siamo scambiati degli sguardi, abbiamo anche ballato…”, ha ammesso Gemma. Il cavaliere confida di aver cambiato idea sulla torinese, dopo averla conosciuta, ma che si tratta semplicemente di una stima che non andrà oltre.

Si passa poi a Alessandro e Vincenza, che ha dichiarato di aver avuto un blocco dopo aver scoperto la vera età del cavaliere. I due tornano al centro dello studio e Vincenza ribadisce di non provare nulla per il cavaliere, ma di averlo voluto conoscere lo stesso sperando che scattasse qualcosa nonostante l’età. La signora Vincenza viene molto criticata per il fatto di aver chiamato Alessandro dopo averlo scaricato, e il cavaliere vuole un rapporto civile ma non un’amicizia con lei, essendoci rimasto molto male. Pinuccia, invece, ha contatto Alessandro dopo aver fatto pace con lui, e oggi incontra un signore che vuole conoscere lei e Lucia.

Il nuovo cavaliere non piace alle dame e Tina Cipollari si ribella, criticandole perché continuano a rifiutare tutti. Maria De Filippi invita comunque Bruno a rimanere nel parterre maschile, per poi riprendere l’opinionista romana che umilia Lucia in pubblico. La dama spiega le sue ragioni, trovando la comprensione dei presenti, tranne Tina che ribadisce di non aver gradito il modo in cui Lucia ha trattato Bruno. Si passa al Trono Classico con Matteo Ranieri e il video di Federica Aversano, in lacrime dopo aver lasciato lo studio a causa delle parole del tronista. La corteggiatrice partenopea non si è presentata in puntata dopo il confronto con Matteo.

comingsoon.it