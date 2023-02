Ashley Graham strizza i rotolini sui social

La modella curvy mostra uno scatto nudo naturale del suo ventre

Ashley Graham, la modella tutta curve che fa impazzire l’America, torna a farsi vedere nuda sui social. Sceglie uno scatto in cui strizza con le mani i rotolini sulla pancia mostrando tanti scorci di pelle senza veli. Si intravede il seno florido e i fianchi rotondi. Nessuna didascalia per una foto che parla già da sola. Del resto, la curvy 35enne seguita da 20 milioni di fan sa come inviare messaggi di body positivity e di tanto in tanto lancia uno spunto di riflessione ai suoi follower.

Ashley con i rotolini

Ashley Graham strizza a piene mani la sua pancia morbida e mostra il suo corpo nudo in un vedo e non vedo che emoziona. Il seno è florido e i fianchi torniti, ma il suo addome tenero attira gli sguardi e cattura con la sua sensuale naturalezza. E’ il bello di un fisico femminile messo in mostra in tutta la sua verità, senza trucchi, senza ritocchi e senza nemmeno trattenere il respiro. E’ semplicemente così come si vede. Non è certo la prima volta che la modella tutta curve dedica un post a un messaggio sull’autoaccettazione, sul corpo meraviglioso accolto e mostrato senza paura.

Ha smesso di allattare

Pochi giorni fa Ashley Graham, mamma di tre figli, di cui due gemellini, ha annunciato la decisione di smettere di allattare. Durante la trasmissione The Daily Show la modella ha condiviso con la conduttrice Chelsea Handler il suo stop all’allattamento di Malachi e Roman dopo cinque mesi. “Questi bambini sono così forti e così felici, quindi non credo che dovremmo dire alla gente come dovrebbero nutrire i loro figli” ha detto riferendosi alle critiche sull’argomento. Oltre ai suoi due bimbi di 13 mesi, Ashley ha anche un figlio di tre anni, Issac, con suo marito, Justin Ervin. I due sono sposati dal 2010 dopo un incontro casuale avvenuto in ascensore.