Mercoledì 15 febbario, in prima serata su Italia 1, va in onda il thriller “La fredda luce del giorno“, film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver.

Will, giovane affarista di Wall Street, parte con la famiglia per una vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione, scopre che alcuni uomini hanno rapito la madre, il fratello e la fidanzata con lo scopo di recuperare una misteriosa valigetta. Per salvare i propri cari l’uomo rimane coinvolto, suo malgrado, in una cospirazione governativa, che lo porterà a scoprire alcuni scheletri nell’armadio nella vita del padre.

LO SAPEVATE CHE…

Ambientato a Madrid e nelle regioni costiere spagnole, il film è stato girato interamente in quelle zone.

La pellicola è arrivata per la prima volta nelle sale italiane il 18 Maggio 2012.

Per rendere credibile al massimo lo smarrimento del personaggio di Will, il regista Mabrouk El Mechri ha chiesto a Henry Cavill di non imparare lo spagnolo e di non esplorare prima i luoghi delle riprese.

CAST: Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui