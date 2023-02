Ad “Amici 22” Rudy Zerbi striglia Jore: “Fai qualcosa o ti mando a casa”

Il cantante non ha superato il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini e il suo professore fa il punto della situazione.

Ad “Amici 22” Jore, della scuderia di Rudy Zerbi, non ha superato il compito d’interpretazione assegnatogli da Lorella Cuccarini.

Il professore lo incontra, per discutere insieme del suo futuro nella scuola. Con il serale alle porte non sono ammessi sbagli e al momento il suo banco è pericolosamente in bilico.