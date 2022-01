Se Heidi Klum canta con Snoop Dogg

Chai Tea With Heidi” diventerà, da domani, la hit del momento. Soprattutto il ritornello, intonato proprio dalla ex top model tedesca



Per Heidi Klum il 2022 non poteva partire meglio. La ex top model, da domani venerdì 14 febbraio, sarà infatti nella song list di tutti. Per la prima volta nella sua carriera, infatti, Klum collabora con il rapper Snoop Dogg e e il duo di produttori Weddingcake al singolo dance Chai Tea With Heidi, una nuova canzone dal ritmo pulsante dove Heidi renderà omaggio alla hit Baby Jane, di Rod Stewart, nel ritornello. Il brano, prodotto dal marito della Klum, Tom Kaulitz, sarà anche presentato come titolo di apertura della 17esima stagione di Germany’s Next Topmodel.



o stavamo discutendo il titolo della canzone per la prossima stagione di Germany’s Next Top Model, mi è stato suggerito che forse avrei dovuto registrare una mia canzone. Amo uscire dalla mia comfort zone e sfidare me stessa, quindi era qualcosa che stavo sicuramente considerando ma sapevo che c’era solo una persona con cui volevo cantare – spiega Heidi Klum – Sono da sempre una grande fan di Snoop Dogg, e ho capito che o facevo qualcosa in grande oppure non la facevo per niente. Così l’ho contattato e, con mia sorpresa e delizia, mi ha invitata a parlare dell’idea nel suo studio. A volte ho bisogno di darmi un pizzicotto per assicurarmi che sia tutto vero, è veramente un sogno che si avvera”.

Anche i look sono già iconici (e sexy). Corsetti succinti, body metallizzati, maniche a sbuffo, gioielli vistosi, calze a rete e tacchi a spillo: in perfetto combo con l’outfit del rapper, in giacca sgargiante bordata di pelliccia arancione. Per stupire ancora di più, il video musicale è stato girato dal famoso fotografo Rankin.