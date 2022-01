Crisi tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

No, caro 2022, questo proprio non ce lo puoi fare. Il 2021 è stato denso di coppie formate e scoppiate e sembra che l’anno a venire sarà altrettanto turbolento. La prima notizia è che, secondo le indiscrezioni sembra ci sia aria di crisi tra Michelle Hunzikere il marito Tommaso Trussardi, ma noi prima di crederci, vorremmo capire un po’ meglio di cosa si tratta.



Se facciamo il tifo alla notizia di un probabile riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip su un allontanamento tra Michelle e suo marito è un colpo basso. La voce arriva dal settimanale Diva e Donna che ha messo sul tavolo come prove schiaccianti le vacanze di Natale passate separati. In effetti, durante la stagione festiva, Michelle Hunziker ha trascorso un periodo in montagna con l’amica Serena Autierie le figlie Sole e Celeste Trussardi, come in una sorta di pausa di riflessione. Altro dettaglio importante è che di Tommaso Trussardi non si sia vista l’ombra social nemmeno nelle foto di Natale pubblicate su Instagram dalla conduttrice.

Se due indizi fanno una prova, allora diremmo che sicuramente c’è qualcosa che non torna. Certo, l’imprenditore potrebbe essere stato assorbito da impegni lavorativi, ma la sua mancata presenza anche nelle festività spinge a pensare che i due stiano trascorrendo vite separate. Ora viene da chiedersi: sarà una crisi passeggera, un momento scelto per riflettere e ripartire più forti insieme? Oppure si tratta di un vero e proprio addio? Per ora i diretti interessati non confermano né smentiscono.

Michelle e Tomaso sono una coppia dal 2011 e, nel 2014 si sono sposati a Bergamo. Insieme alle loro figlie Sole, nata nel 2013, e Celeste nel 2015, sono sempre apparsi come una grande famiglia felice, capace di accogliere il passato (nei panni della sorellona Aurora Ramazzotti) e abbracciare il futuro. Futuro che però, oggi sembra incerto. Un barlume di speranza arriva da un tag posizionato ad arte da Michelle Hunziker sotto un recente scatto social che ritrae lei e le figlie nel lettone. Assente dalla foto, ma menzionato, Tommaso Trussardi appare virtualmente nello scatto. E forse non tutto è perduto.



Elle.com