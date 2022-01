“Landscapers – Un crimine quasi perfetto”, la miniserie Sky con il premio Oscar Olivia Colman

Il 14 gennaio alle 21.15 debutta su Sky Atlantic la miniserie in 4 parti Landscapers – Un crimine quasi perfetto, con protagonisti David Thewlis e il Premio Oscar Olivia Colman.



Al centro del racconto l’incredibile storia vera dei coniugi inglesi Susan e Christopher Edwards, responsabili, nel 1998, dell’uccisione dei genitori di lei e dell’occultamento dei loro cadaveri. Dopo 15 anni trascorsi a piede libero i due, trasferitisi in Francia, vengono a sorpresa tirati nuovamente in ballo quando i vengono rinvenuti i cadaveri delle vittime.



Ciò scompiglia completamente le carte in tavola e da un giorno all’altro la sognatrice Susan, appassionata di cinema al punto da immaginarsi protagonista di svariati film, e il suo Chris si ritrovano a fare i conti con la polizia e col loro passato.



