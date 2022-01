Pluto Tv: due nuovi canali in arrivo con l’anno nuovo

Anno nuovo canali nuovi su Pluto Tv. Con il 2022 si amplia l’offerta sulla tv lineare in streaming gratuita di ViacomCBS.

A Gennaio arrivano due nuovi canali: Super! Brothers & Sisters e Pluto TV Reality, che regaleranno ogni giorno nuove esperienze di intrattenimento e che si aggiungono agli oltre 50 già esistenti.

Super! Brothers & Sisters è un canale speciale dedicato ai più piccoli che racconta le avventure di compagni di vita e delle loro eterne lotte per il telecomando, ma non solo. Un fratello o una sorella, per quanto a volte possano essere delle creature decisamente strambe, sono uno dei regali migliori che si possano ricevere in vita e Pluto TV celebra questo legame con un canale interamente dedicato. Tra i titoli presenti sul canale: The Loud House, Nicky Ricky Dicky and Dawn e Drake and Josh.

Pluto TV Reality è il nuovo canale dedicato agli appassionati di episodi di vita vera. Il canale raccoglierà tutti i Reality Show più appassionanti prodotti negli ultimi anni in un unico canale. Da Lindsay Lohan’s Beach Club ad Acapulco Shore, passando per Gandia Shore, Alaska y Mario, Big Tips Texas, The Pauly D Project, Snooki & JWOWW e Spring Break With Grandad.



adginforma.it