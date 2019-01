Lady Gaga autocensura «Do What U Want» con R. Kelly accusato di abusi

La popstar cancella dalle piattaforme il duetto dopo una docuserie in cui parlano le donne che accusano il cantante di violenze fisiche, sessuali e psicologiche Per una volta non è questione di diritti, soldi o scaramucce legali. Lady Gaga ha tolto una sua canzone dalle piattaforme streaming e download. Vuole che il pubblico dimentichi «Do What U Want (With My Body)», un duetto con R. Kelly del 2013. Un diritto all’oblio autogestito.

«Mi spiace, avrei dovuto parlare prima» La popstar non vuole che il suo nome sia associato a quello di un collega molto chiacchierato. Nella docu-serie andata in onda nei giorni scorsi sul canale americano Lifetime, Surviving R. Kelly (Sopravvivere a R. Kelly), molte donne testimoniano di aver subito abusi psicologici, fisici e sessuali dal cantante. La star, che ha sempre negato le accuse, in passato era finito sotto inchiesta per abusi sessuali, per pedofilia e per aver sposato una minorenne (la cantante Aaliyah, le nozze vennero annullate) ma i procedimenti si erano conclusi con accordi extragiudiziali o con l’assoluzione perché dalle prove non si poteva identificare la vittima. «Le accuse contro R. Kelly sono orripilanti» ha scritto Gaga sui social nei giorni scorsi annunciando il ritiro della canzone. «Mi spiace, sia per gli errori di valutazione commessi quando ero giovane sia per non aver parlato prima». Anzi, in passato Gaga aveva addirittura difeso il 52enne. Quella canzone, in cui la diva invita il partner a fare ciò che vuole del suo corpo, era nata, ha spiegato nel post, in un «momento buio» della sua vita e voleva essere qualcosa di «ribelle e provocatorio» visto che lei stessa era stata vittima di abusi. «Sto con queste donne al mille per cento, so che soffrono e stanno male, e sono convinta che le loro voci debbano essere ascoltate e prese sul serio», ha aggiunto.