L’inattesa rivelazione di Belen: “Un tumore in famiglia. Non l’avevo mai detto”

Oltre a Ricky Martin, a C’è posta per te ha fatto il suo ingresso Belen Rodriguez. La showgirl argentina, tanto contestata quanto amata, è arrivata in studio con i suoi colleghi di Tu si que vales. Una sorpresa per i due fidanzatini Giulia e Matteo che hanno lottato contro una grave malattia. Ma proprio parlando di questo, Belen Rodriguez è scoppiata a piangere. L’argentina si è commossa e in questo clima da “cuore aperto” ha rivelato per la prima volta un dramma che l’ha travolta quando aveva 18 anni.

“Questa è una cosa che non ho mai detto in pubblico – ha premesso la Rodriguez -. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di tumore. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. All’epoca sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”.

Visibilmente commossa – fra gli applausi del pubblico – ha aggiunto: “Grazie a quella chemioterapia mia nonna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni. Fino a poco tempo fa me la sono goduta”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it