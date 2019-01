La seconda stagione della pluripremiata serie thriller canadese con protagonista Billy Campbell nei panni del detective John Cardinal

Da martedì 15 gennaio 2019 l’affascinante e tormentato detective John Cardinal, interpretato da Billy Campbell (nominato miglior attore agli International Emmy Awards 2018 proprio per questo ruolo), torna su laF (Sky 135) con CARDINAL – LA STAGIONE DELLE MOSCHE, l’attesa seconda stagionedella serie thriller canadese, tra le più apprezzate degli ultimi anni, in prima tv assoluta. È estate ad Algonquin Bay (Ontario), quando il detective Jerry Commanda (Glen Gould) trova una giovane ragazza ferita alla testa da un’arma da fuoco: “Red” (Alex Paxton-Beesley – Murdoch Mysteries, America’s Copper, Pure), come viene soprannominata per i suoi capelli, è cosciente ma ha perso completamente la memoria, compresa l’identità del suo aggressore. Determinati a trovare il colpevole, Cardinal e Delorme (Karine Vanasse) trovano il sospettato, ma scoprono che è rimasto vittima di un brutale omicidio rituale. Gli indizi trovati sul corpo portano Cardinal e Delorme a una banda di motociclisti, i Northern Raiders, e con l’aiuto del sergente Alan Clegg (Kevin Hanchard – Orphan Black) scoprono un giro di droga e di sangue, trovandosi coinvolti in una faccenda molto più complessa e pericolosa di quanto immaginassero. Già rinnovata per una quarta stagione, la serie “Cardinal”, distribuita in USA, Australia, Israele, UK, Spagna, Germania, Scandinavia, è tratta dai romanzi di Giles Blunt (edito ora in Italia da Sperling & Kupfer), coproduttore della serie stessa. L’appuntamento con la seconda stagione di “Cardinal”, 6 episodida 60 minuti ciascuno, è a partire dal 15 gennaio 2019 alle ore 21.10 su laF (Sky canale 135) per tre martedì, per il ciclo Bestseller in Tv ed è disponibile su Sky On Demand e Sky Go. La terza stagione andrà in onda a seguire, dal 5 febbraio.