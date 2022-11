Sam Smith, nel nuovo album Gloria un duetto con Ed Sheeran

Sam Smith ha annunciato i tredici brani della tracklist del disco Gloria in uscita nel 2023

Da Ed Sheeran a Kim Petras, Sam Smith ha svelato tutti gli artisti presenti nell’album Gloria in arrivo sul mercato il 27 gennaio 2023.

SAM SMITH, LA TRACKLIST COMPLETA

A più di due anni di distanza da Love Goes, il cantante è pronto per l’uscita del nuovo progetto discografico. L’artista ha svelato la tracklist del disco e tutti gli artisti presenti.

L’album è stato anticipato dalla distribuzione di Love Me More e dal duetto Unholy con Kim Petras che però non sarà l’unica collaborazione contenuta nel progetto.

Infatti, Sam Smith ha rivelato che l’album conterrà altri tre duetti: Who We Love con Ed Sheeran, Perfect con Jessie Reyez e Gimme con Koffee e Jessie Reyez.

Questa la tracklist di Gloria:

Love Me More

No God

Hurting Interlude

Lose You

Perfect con Jessie Reyez

Unholy con Kim Petras

How To Cry

Six Shots

Gimme con Koffee e Jessie Reyez

Dorothy’s Interlude

I’m Not Here To Mkae Friends

Gloria

Who We Love con Ed Sheeran

Sam Smith è tra le voci più amate a livello internazionale. Nel corso della carriera l’artista britannico ha collezionato grandi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica, tra i premi conquistati anche una statuetta ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album per In The Lonely Hour.

Tra le sue canzoni più famose troviamo Stay With Me, I’m Not The Only One e Too Good At Goodbyes e Diamonds.