Grey’s Anatomy 19, l’ultimo giorno di Meredith Grey nel promo della nuova stagione

Il 23 febbraio torneranno i nuovi episodi del medical drama amato in tutto il mondo e online è arrivato il nuovo spot

Un po’ di malinconia si avverte nel nuovo promo della nuova stagione di Grey’s Anatomy in arrivo il prossimo febbraio. Infatti i fan devono prepararsi all’addio di Ellen Pompeo, storica interprete della protagonista Meredith Grey che lascerà per sempre l’ospedale di Seattle dove ha lavorato per tanti anni. Il personaggio ha deciso di trasferirsi a Boston negli ultimi episodi andati già in onda dopo che Zola si è innamorata di una scuola lì e Jackson ha offerto a Meredith un lavoro che riguarda la ricerca sull’Alzheimer.

RIVOLUZIONE IN CASA GREY

Come Deadline ha rivelato ad agosto, Ellen Pompeo ha ridotto la sua presenza nella serie Grey’s Anatomy nell’ultima stagione a otto episodi. Il suo addio del 23 febbraio come membro principale del cast, giustamente intitolato I’ll Follow the Sun, scritto dalla produttrice esecutiva/showrunner di Grey’s Anatomy Krista Vernoff, è l’episodio 7. Pompeo, impegnata attualmente in una serie limitata di Hulu dove lei è protagonista e produttrice esecutiva, dovrebbe tornare per il finale della stagione 19 di Grey’s Anatomy. Rimarrà produttrice esecutiva del medical drama e fornirà la voce fuori campo per tutti gli episodi di questa stagione. In previsione della sua partenza come personaggio del titolo di Grey, la serie questo autunno ha introdotto un nuovo gruppo di stagisti nella sua più grande rivoluzione di cast fino ad oggi.

UN NUOVO CAST

La revisione creativa sembra dare i suoi frutti, con i nuovi personaggi che hanno ricevuto un’accoglienza in gran parte calorosa dai fan, rendendo probabile la ventesima stagione del dramma medico più longevo della tv. Secondo le fonti, i colloqui per il rinnovo del cast non sono ancora iniziati, ma dovrebbero farlo presto. Inoltre lo studio ABC Signature di Grey’s Anatomy dovrà stringere nuovi accordi con alcuni attori dello show i cui contratti sono scaduti alla fine di questa stagione, inclusi gli ultimi membri del cast originale remake, Chandra Wilson e James Pickens Jr. Come altri importanti ex membri del cast, tra cui Jesse Williams (Jackson), Pompeo potrebbe continuare a fare apparizioni nella serie oltre questa stagione.

LA PARTENZA DI MEREDITH

Nel finale autunnale di stagione, Meredith ha annunciato la sua partenza dal Grey Sloan in un’e-mail. Per rendere la mossa di Meredith ancora più permanente, la sua casa è stata rasa al suolo con solo il post-it su cui lei e Derek hanno scritto i loro voti di sopravvivenza. Tuttavia, nessuno è rimasto ferito e Meredith ha concluso il suo ultimo giorno al Grey Sloan di buon umore, essendo stata salutata con un brindisi da tutti i suoi colleghi.