Chris Rock sarà il primo comico a trasmettere in diretta su Netflix

L’artista sarà in onda in live streaming a inizio 2023 con uno speciale sulla piattaforma streaming

NETFLIX DAL VIVO

A febbraio 2018 su Netflix aveva debuttato il suo spettacolo comico Chris Rock: Tamborine e il secondo invece sarà questo speciale, il primo show in diretta. Tuttavia la piattaforma streaming non è nuova agli eventi dal vivo, infatti in primavera si è svolto il Netflix is a Joke: The Festival che ha visto la partecipazione di ben 330 comici che si sono esibiti in 295 spettacoli in più di 35 sedi a Los Angeles. Chris Rock fino a oggi è stato in tournée con Ego Death World Tour e a dicembre sarà sul palco con Dave Chappelle in California.

NETFLIX E CHRIS ROCK, UN RAPPORTO DURATURO

Il primo show dal vivo su Netflix di Chris Rock andrà in onda all’inizio del 2023, ma non si sanno molti dettagli. Questo sarà il primo test significativo dello streaming live su Netflix, aprendo potenzialmente la porta a numerosi altri suoi programmi. In precedenza è stato suggerito che Netflix potrebbe incorporare lo streaming live in alcuni dei suoi contenuti non sceneggiati, dando ai fan la possibilità di votare in diretta chi dovrebbe essere escluso da uno spettacolo, ecc…

CHRIS ROCK FARÀ LA STORIA…DI NETFLIX

“Chris Rock è una delle voci comiche più iconiche e importanti della nostra generazione”, ha affermato Robbie Praw, vicepresidente dei formati cabarettisti e comici di Netflix. “Siamo entusiasti che il mondo intero possa vivere un evento comico di Chris Rock dal vivo e far parte della storia di Netflix. Questo sarà un momento indimenticabile e siamo così onorati che Chris sia dei nostri”. Compreso Tamborine, questo sarà il settimo stand up special di Rock in assoluto. In precedenza ha pubblicato cinque speciali con la HBO, tra cui Bigger & Blacker e Bring the Pain.