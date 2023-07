Raoul Bova sta per tornare sul set di Don Matteo e Alessandro Gassmann nella seconda stagione di Un Professore

La quattordicesima stagione è prevista in palinsesto su Rai 1 dal 24 marzo. Dieci puntate con i protagonisti di sempre, oltre a Raoul Bova anche Nathalie Guetta, Francesco Scali, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Per questi ultimi due sarà l’ultima serie, si sposeranno (secondo copione) e usciranno dalla serie.

Abbiamo lasciato la serie con la tredicesima stagione che è andata in onda in prima visione su Rai 1 HD dal 31 marzo 2022 al 26 maggio 2022. Ambientata per la quinta volta nella città di Spoleto in Umbria. La 13esima stagione presenta inoltre la particolarità di essere l’ultima con la presenza di Don Matteo: Terence Hill, che ha lasciato il cast dopo la quarta puntata e, al suo posto, dalla quinta puntata è subentrato Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo; sia Hill che Bova vengono accreditati nei titoli di testa solo degli episodi in cui compaiono. Altre variazioni nel cast di questa serie sono il ritorno di Flavio Anceschi (Flavio Insinna), promosso al grado di Colonnello e la presenza di un nuovo personaggio, Valentina Anceschi, figlia del Colonnello, interpretata da Emma Valenti. Nella tredicesima stagione hanno lasciato il cast Mariasole Pollio, interprete di Sofia nell’undicesima stagione e nella dodicesima stagione, e Pasquale Di Nuzzo, interprete di Jordi nella dodicesima stagione.

Già sul set è invece Alessandro Gassmann per la seconda stagione di Un Professore, che Rai 1 proporrà alla fine dell’anno. Con lui, Claudia Pandolfi. La storia continua a girare intorno al professor Dante Balestra, che dopo otto anni è tornato a Roma per stare accanto a suo figlio Simone, poiché la sua ex moglie ha deciso di trasferirsi a Glasgow. Assunto al liceo Leonardo Da Vinci della Capitale, egli adotta metodi considerati anticonformisti per insegnare agli alunni i concetti principali della sua materia, instaurando con loro un rapporto amichevole. Una fiction ancora dedicata alla scuola e anche ai suoi problemi. A quanto pare non tutti gli studenti che abbiamo conosciuto durante la prima stagione torneranno in Un professore 2. Tante le new entry che si siederanno dietro i banchi di scuola del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che ospita le avventure di Simone, Manuel e il resto dei protagonisti ma non ci sarà un personaggio amatissimo: Francesca Colucci non tornerà nella seconda stagione di Un professore.

La sua Chicca non farà parte del cast delle nuove puntate. Non sappiamo ancora come sarà spiegata la sua uscita di scena né se l’attrice apparirà in qualche episodio in veste di guest star. Nella prima annata il personaggio di Chicca ha avuto un ruolo chiave nella storia. Fidanzata ufficiale di Manuel, la ragazza è stata aiutata da Dante Balestra nello sfruttare al meglio il suo talento per il disegno.