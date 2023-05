“COSÌ COME SIAMO”: arriva su youtube la nuova web series firmata birra Moretti

Nicolò De Devitiis, Chef Ruben, Tananai, Veronica Ruggeri e Melissa Satta protagonisti di una web series in cui si racconteranno esattamente così come sono in un setting che sa di casa e buona compagnia. On air dall’11 maggio sul canale YouTube del brand

Sentirsi liberi di mostrarci come siamo e vivere con spontaneità sono gli ingredienti fondamentali per godersi a pieno la vita. Un concetto che, secondo un recente studio1 di AstraRicerche in collaborazione con Birra Moretti, riguarda in primo luogo la buona compagnia. Ed è proprio in nome della buona compagnia e del celebrare l’essere se stessi che Birra Moretti ha deciso di produrre “Così come siamo”, una web series che, attraverso i racconti delle vite di sei protagonisti – Nicolò De Devitiis, Chef Ruben, Tananai, Veronica Ruggeri e Melissa Satta – ha l’obiettivo di ricordarci che siamo al nostro meglio quando riusciamo a essere noi stessi.

Un progetto di rilievo nato con l’obiettivo di promuovere i valori di Birra Moretti e parlare ai giovani attraverso storie di ispirazione, mettendo al centro i racconti di un vero gruppo di amici che incoraggiano lo stare insieme senza filtri.

Riprendere le fila della propria vita dopo una delusione d’amore, combattere i luoghi comuni e gli stereotipi, affermare i propri desideri e le proprie ambizioni anche correndo il rischio di disattendere le aspettative. Sono proprio questi i temi affrontati dallo speciale gruppo di amici che, davanti ad una Birra Moretti Filtrata a Freddo, si sono confrontati su tanti temi della vita quotidiana, mostrandosi con divertimento e ironia così come sono realmente e affrontando con positività dai temi più profondi a quelli più leggeri.

La web series di Birra Moretti si snoda attraverso 5 episodi, on air sul canale Youtube del brand a partire da oggi, e nasce dall’idea di riprendere una serata tra amici che si raccontano in un contesto informale trascorrendo del tempo in buona compagnia. Un ambiente familiare e qualche birra da bere insieme fra uno stuzzichino e l’altro creano, infatti, lo spazio perfetto per tanti racconti autentici e storie inedite che hanno l’obiettivo di ispirare generazioni diverse e motivare tutti ad essere “Così come siamo”.