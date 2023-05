Eventi a passo di danza a Voghera in omaggio alla creatrice dell’aerodanza Giannina Censi

Da oggi – venerdì 12 maggio – fino al 21 maggio nella città in provincia di Pavia ci saranno tanti eventi, balletti, mostre, incontri e presentazioni che seguono come fil rouge la danza.

A tirare le fila di tutto è l’omaggio alla figura di Giannina Censi, musa del Futurismo e creatrice dell’Aerodanza (la quale ha vissuto per tanti anni a Voghera, insegnando danza classica a tutte le vogheresi che si sono approcciate a questa arte). A Censi sono dedicate mostre, balletti, esibizioni, presentazioni e incontri.

A Censi – che è un vero mito nazionale, oltre a essere un mito cittadino per ciò che concerne Voghera – sono dedicati svariati incontri e una mostra organizzata in collaborazione con il Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. La mostra fotografica (organizzata prima al Teatro sociale e poi, dal 15 maggio, al Castello) è arricchita da un incontro con l’esperta di danza Elvira Bonfanti e l’ex assistente di Giannina Censi, Marina Rossi.

La kermesse è organizzata nell’ambito della terza edizione del cosiddetto FuoriSensia, l’evento diffuso che fa vivere il centro storico di Voghera prima e durante uno dei momenti più importanti per la città pavese, ossia la storica Fiera dell’Ascensione (arrivata quest’anno alla sua 639° edizione).