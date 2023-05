Paola & Chiara presentano Per sempre: “Abbiamo seguito un flusso di energie”

Venerdì 12 maggio Paola & Chiara pubblicheranno Per Sempre, il primo progetto discografico dopo dieci anni dal precedente album di inediti e diciotto dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le sorelle Iezzi hanno raccontato la nascita dell’album, l’imminente tour e il significato di questo comeback.

Il pubblico non ha mai spesso di sperare nel loro ritorno e a febbraio il desiderio di tantissimi è stato esaudito. Paola & Chiara hanno riconquistato la scena discografica che per tantissimi anni le ha viste regine incontrastate. Da Festival a Vamos a ballar (Esta vida nueva), le sorelle Iezzi hanno sempre celebrato la voglia di vita, il desiderio di rinascita e l’amore in tutte le sue forme. Il duo pop ci ha parlato di Per sempre.

Ci siamo, domani esce Per sempre

Paola: “È una gioia immensa. È un disco a cui abbiamo lavorato molto e che abbiamo

voluto tanto, per noi è davvero importante. Per sempre è nato in modo del tutto naturale, abbiamo voluto riprendere le nostre hit e portarle nel 2023 coinvolgendo amici a cui siamo legate da affetto e stima reciproca”

Un ritorno atteso dieci anni

Paola: “Ci sentiamo fortunate per questo ritorno così improvviso. Non sappiamo bene cosa sia successo, abbiamo semplicemente seguito un flusso di energie che ci ha portate a questo momento. Abbiamo lavorato con grandissimi professionisti e abbiamo cercato di essere fedeli a noi stesse”

Dieci anni di pausa

Chiara: “Questa distanza professionale ci ha permesso di vedere meglio i contorni e vivere noi stesse come persone indipendenti. Nella vita le pause sono necessarie per ritrovare l’armonia”

Com’è stato tornare al Festival dopo 18 anni?

Chiara: “Ci siamo divertite molto, eravamo meno tese rispetto al passato”

Nell’album troviamo nove collaborazioni

Chiara: “Tutti gli artisti coinvolti hanno accettato con grandissimo entusiasmo portando loro stessi nei brani, per noi è stato stupendo”

Come avete scelto i brani?

Paola: “Con alcuni la scelta è stata scontata, come ad esempio con Elodie che in passato aveva già mostrato interesse nella realizzazione di una nuova versione di Festival. Per Amoremidai abbiamo pensato a Levante che ha accolto l’invito immediatamente, mentre per Emma avevamo ipotizzato un pezzo lento ma sentendola ci ha detto che avrebbe voluto qualcosa di dance e pieno di energia”

Cosa ha significato lavorare a Per sempre?

Chiara: “Il processo di realizzazione di quest’album è stato un viaggio tra passato e presente. Entrando in studio abbiamo ripercorso tante nostre esperienze”