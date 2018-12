Uomini e donne, Tina Cipollari contro Angela Di Iorio: “Cerca un uomo bancomat”

L’ex vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha trovato un nuovo bersaglio in Angela Di Iorio del trono Over. Ecco cosa ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Per me Angela è un’arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare”.

Come sempre tranchant, la signora. “Lei cerca viaggi tipo Montecarlo o verso spiagge incontaminate e lussuose della Sardegna, ristoranti… questo è il soggetto, queste le pretese. Quando conosce un uomo, come è successo con Raffaele, e capisce che potrebbe fare al caso suo, si appresta a compiere il secondo step: il sopralluogo della casa”, prosegue Tina, “a Romano ha chiesto le visite mediche private, ad Antonio ha contestato la pensione misera per le sue aspettative e la macchina vecchia”.

