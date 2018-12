Alle 17, Paolo Conte si racconterà a Rai RadioLive

Rai RadioLive, in partnership con il Barezzi Festival di Parma, alle 17 nel programma “EraOra” offrirà al pubblico una puntata davvero speciale: l’intervista a Paolo Conte, in occasione del suo concerto per presentare al pubblico lo spettacolo “Paolo Conte – Cinquant’anni di Azzurro”, che ripercorre la sua lunghissima carriera. Cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore, avvocato, è considerato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani. Al microfono di Maria Cristina Zoppa, Conte ha dichiarato – con rara capacità profetica: “La moda per me è una fregatura, sia se amministrata dalle donne sia se amministrata dagli artisti perché è una schiavitù. Chi si lascia prendere dalle mode in genere non ci pensa neanche troppo, non ci riflette e quindi succede quel che succede certe volte: che poi son tutti uguali”.

Mentre sull’arte ha detto: “Sul termine popolare ci sarebbe da discutere. Amo molto nella mia arte guardarmi alle spalle cercando ispirazione ancor più antiche della mia nascita. Ho sempre amato moltissimo gli anni ’20 per quelli che riguarda tutta le arti e quindi sono sempre col pensiero al primo Novecento”. La puntata di “EraOra” con l’intervista esclusiva a Paolo Conte si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.