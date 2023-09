Diletta Leotta, festa di compleanno tra i grattacieli milanesi

Diletta Leotta in festa sulla terrazza di un grattacielo milanese per brindare al suo compleanno in ritardo (ha compiuto 32 anni il 16 agosto) insieme a Loris Karius e dare il benvenuto degli amici alla figlia Aria.

Cena stellata con Alessandro Borghese, musica con Matteo Lotti e Babi K, risate con Costanza Caracciolo, Francesca Muggeri, Roberta Sinopoli, Elena Barolo, Daniele Battaglia e molti altri.

Il party stellato

Appuntamento tra i cieli milanesi per Diletta Leotta e Loris Karius che hanno brindato al compleanno in ritardo della speaker e dare il benvenuto alla piccola Aria. Fiori e dettagli dorati per la festa chic allestita da Silvia Slitti sulla terrazza tra i grattacieli sotto il segno di “Milan l’è un gran Milan”. Ad intrattenere gli ospiti vip tanta buona musica e il karaoke di Diletta che è stata ribattezza dal collega Daniele Battaglia la Lady Gaca.

Il brindisi con Loris

Per la festa di Diletta Leotta non poteva certo mancare il compagno Loris Karius che in queste settimane, da quando è nata la sua piccola Aria, fa il pendolare tra l’Inghilterra, dove gioca nella squadra del NewCastle e l’Italia. Diletta e Loris hanno intrattenuto gli ospiti e si sono dedicati al taglio delle torte.

I balli in ciabatte

Diletta Leotta a fine serata ha abbandonato i tacchi vertiginosi che si abbinava al suo abitino nero per lasciarsi andare ai balli sfrenati in ciabatte, più comoda e ironica come sempre. La speaker radiofonica ha partorito la sua primogenita poco meno di un mese fa e in una recente intervista ha detto: “Spero di essere una buona mamma… senza rinunciare a me”.