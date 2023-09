Gianni Morandi, l’annuncio fa preoccupare i fan: “Mi prendo una pausa dai social”

Gianni Morandi ha grande seguito sui social, anche grazie all’approccio e al rapporto diretto con i fan.

Nell’ultimo video pubblicato sui suoi account, il cantante ha spiazzato tutti, e mentre è ripreso seduto su una sedia in giardino ha annunciato: “Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!”.

La reazione all’annuncio

Gianni Morandi non ha dato ulteriori spiegazioni alla sua decisione, ma l’annuncio ha fatto preoccupare molto i fan che hanno iniziato a pensare a cosa si possa nascondere dietro a questa rivelazione. Qualcuno ha approvato la sua decisione di staccare e disintossicarsi dai social: “Bravo, finalmente una persona intelligente ed umana”, altri sono rimasti spiazzati: “Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa” è stato un altro commento. A quest’ultimo Morandi ha risposto serenamente: “Cosa dovrei nascondere?”.

Morandi e i social

Lo sbarco sui social è stata una decisione lungimirante per Gianni Morandi, una potenzialità capace di fargli conquistare un’altra fetta di pubblico. Grazie all’interazione con i propri fan, a 78 anni ha oltre tre milioni di follower su Facebook, due milioni su Instagram e persino 315mila su TikTok. Morandi racconta i momenti della sua vita privata, come quella dell’incidente con il fuoco, condividendo immagini anche con la moglie Anna e postando video divertenti. Tutto questo riuscendo a mantenersi sempre attuale malgrado il trascorrere degli anni.