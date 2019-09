Gino Paoli alla Bussola, tutto pronto per uno straordinario ritorno

Tutto pronto per uno straordinario ritorno, quello di Gino Paoli alla Bussola. Dopo oltre 40 anni il cantautore che ha segnato la storia della musica italiana torna sul palco del locale versiliese. Sabato, a partire dalle ore 22,30, Gino Paoli insieme a Danilo Rea regalerà emozioni ai tanti che hanno già acquistato un tagliando (per gli ultimissimi posti disponibili info line allo 0584 1972201 oppure 349 1993837 con prezzi a partire da 50 euro). L’attesa per questo ritorno ha contagiato tutti, a partire dal patron della Bussola, Giuliano Angeli. “Veder tornare Gino Paoli nel nostro locale – spiega – è il coronamento del percorso che abbiamo deciso di tracciare e che in questi mesi ha già visto esibirsi nella rassegna Bussola d’Autore Peppino di Capri e Patty Pravo. Siamo tutti molto emozionati e dobbiamo ringraziare Paoli per aver dato la sua disponibilità a cambiare la data del concerto”. “Due come noi che…”, questo il titolo del concerto di Paoli e Rea, a base di voce e pianoforte, sta raccogliendo grandi successi in tutta Italia grazie a una scaletta che spazia tra i grandi classici nazionali e internazionali, a partire dagli indimenticabili successi di Paoli e con incursioni anche nella canzone d’autore napoletana e francese.