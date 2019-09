Lilli Gruber dopo la lunga pausa estiva è tornata a condurre ‘8 e mezzo’ su La7 con un nuovo look, ed è subito boom di ascolti

La giornalista da lunedì di nuovo in onda con il programma che segue il tg di Mentana. Per il debutto della nuova stagione ha tenuto incollati alla tv quasi 2 milioni di italiani.

E’ una delle giornaliste più apprezzate d’Italia, consideratissima anche all’estero. Lilli Gruber ha appena ripreso il timone di ‘8 e mezzo’ dopo la lunga pausa estiva e in occasione della prima puntata, andata in onda lunedì 9 settembre, ha sfoggiato un look diverso. I suoi capelli sono infatti molto più chiari.

L’anchorwoman 62enne, che ha ospitato l’imprenditore Carlo De Benedetti, ha subito totalizzato ascolti eccellenti. La trasmissione di approfondimento sull’attualità ha infatti tenuto davanti al teleschermo poco meno di 2 milioni di italiani, per uno share che ha abbondantemente superato l’8%. Una cifra molto interessante, soprattutto per la media auditel del canale su cui va in onda il programma.

Lilli, che per molti anni è stata anche il volto dell’edizione delle 20 del Tg1, la più seguita della giornata, continua a riscuotere enorme successo ed è apprezzatissima soprattutto dal pubblico femminile, che vede in lei una donna non solo bella, ma anche di straordinaria intelligenza.

